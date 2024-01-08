Усик – Фьюри. Бывший чемпион мира выбрал фаворита битвы чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Об этом поединке давно говорили, мы давно не видели непобедимого абсолютного чемпиона мира. Думаю, вы знаете, по чью сторону я. Так что я здесь очень предвзят. Я уверен, что Тайсон сделает свое дело и станет абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Это будет круто. Знаю, что в этот раз Фьюри от старта до финиша сделает все правильно", – заявил Паркер.

В конце декабря новозеландец одолел американца Деонтея Уайлдера во время большого вечера бокса в Эр-Рияде. Бывший чемпион победил оппонента по единогласному решению судей. К поединку с Уайлдером Паркер готовился вместе с Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.