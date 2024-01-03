Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу зажадав здачі українця на милість британця

Колишній володар чемпіонського поясу WBO в другій легкій вазі Кріс Алджієрі поділився міркуваннями щодо прийдешнього об'єднавчого поєдинку в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
"Цей бій стане розвагою, бо я хочу побачити момент, коли Усик звично перемикає передачі та намагається перемогти. "Це не спрацювало. Я спробую таке". Хочу побачити той момент, коли Усик здається і визнає: "Я не можу перемогти цього хлопця сьогодні. Це буде чимсь приголомшливим для мене", – заявив Алджієрі.
Водночас американець залишив відкритими двері до перемоги українця. Він назвав Усика "феноменальним бійцем", але на користь Ф'юрі вказують габарити та попередні виступи. На думку Алджієрі, коли британця заганяють у кут, як він опинився після сірого поєдинку з Нганну, він відповідає "відмінними виступами".
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.
Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.
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