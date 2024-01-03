Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира потребовал сдачи украинца на милость британца

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Этот бой станет развлечением, потому что я хочу увидеть момент, когда Усик привычно переключает передачи и пытается победить. "Это не сработало. Я попробую такое". Хочу увидеть тот момент, когда Усик сдается и признает: "Я не могу победить этого парня сегодня. Это будет чем-то потрясающим для меня", – заявил Алджиери.

В то же время американец оставил открытой дверь к победе украинца. Он назвал Усика "феноменальным бойцом", но в пользу Фьюри играют габариты и предыдущие выступления. По мнению Алджиери, когда британца загоняют в угол, как он оказался после серого поединка с Нганну, он отвечает "отличными выступлениями".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.