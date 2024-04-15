Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу розкрив сильні якості обох боксерів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Ми говоримо про майстра, яким є Усик. Але Ф'юрі дуже сильний використанням своїх переваг на власну користь – IQ, майстерність в рингу. Він покладається на свої активи, найкращі зі своїх здібностей. Тож міць, варто відзначити, точно за Ф'юрі, завдяки різниці в розмірах", – розповів Баркер про якості співвітчизника.

Натомість до сильних сторін Усика він відніс точність, спритність, темп і швидкість. За переконанням британського боксера на пенсії, за всіма цими параметрами українець сильніший за Ф'юрі. Баркер також назвав прийдешній бій історичним для доби чотирьох поясів.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.