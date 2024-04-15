Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира раскрыл сильные качества обоих боксеров

Бывший обладатель чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) Даррен Баркер поделился соображениями по особенностям стилей украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри перед поединком за титул аболютного чемпиона мира в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Pro Boxing Fans.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
"Мы говорим о мастере, которым является Усик. Но Фьюри очень силен в использовании своих преимуществ в собственную пользу – IQ, мастерство в ринге. Он полагается на свои активы, лучшие из своих способностей. Так что мощь, стоит отметить, точно за Фьюри, благодаря разнице в размерах", – рассказал Баркер о качествах соотечественника.
В свою очередь к сильным сторонам Усика он отнес точность, ловкость, темп и скорость. По убеждению британского боксера на пенсии, по всем этим параметрам украинец сильнее Фьюри. Баркер также назвал грядущий бой историческим для эпохи четырех поясов.
Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.
Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.
Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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