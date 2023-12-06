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Усик – Ф'юрі. Двічі жертва британця не зміг обрати фаворита битви чемпіонів

Ер-Ріяд, Середа 06 грудня 2023 16:38
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Усик – Ф'юрі. Двічі жертва британця не зміг обрати фаворита битви чемпіонів Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик під час спільної прес-конференції в Лондоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній володар чемпіонського поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтей Вайлдер поділився міркуваннями щодо поєдинку за титул аболютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SHOWTIME Sports.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Буду відвертим, я не знаю, хто виграє цей бій – перемогти може кожен із них. Усе залежатиме від того, хто краще почуватиметься в необхідний момент. Те, як ти почуваєшся тоді, коли настав час битися – головне", – розповів Вайлдер.

Досвідчений американець зізнався, що радий дочекатися бою за абсолют. Оскільки після поєдинку Усика та Ф'юрі пояси всіх категорій будуть зосереджені в одних руках, то простішим буде процес перемовин про бій проти Вайлдера. На думку екс-чемпіона WBC, суперники перестануть "бігати від нього".

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс Деонтей Уайлдер
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