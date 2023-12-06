Усик – Фьюри. Дважды жертва британца не смог выбрать фаворита битвы чемпионов
Бывший обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился соображениями по поводу поединка за титул аболютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOWTIME Sports.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
"Буду откровенным, я не знаю, кто выиграет этот бой – победить может каждый из них. Все будет зависеть от того, кто лучше будет чувствовать себя в необходимый момент. То, как ты чувствуешь себя тогда, когда пора драться – главное", – рассказал Уайлдер.
Опытный американец признался, что рад дождаться боя за абсолют. Поскольку после поединка Усика и Фьюри пояса всех категорий будут сосредоточены в одних руках, проще будет процесс переговоров о бое против Уайлдера. По мнению экс-чемпиона WBC, соперники перестанут "бегать от него".
Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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