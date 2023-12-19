Усик – Ф'юрі. Черговий екс-чемпіон світу назвав свого фаворита бою

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Усик є важким суперником. Він багато разів демонстрував свої навички в ринзі проти суперників. Вони обидва покажуть свій найкращий бокс, і нехай переможе найкращий, але я роблю ставку на Тайсона", – заявив Паркер.

31-річний новозеландець прагне повернутися у топ хевівейту. 23 грудня він битиметься з Деонтеєм Вайлдером у Саудівській Аравії. Статистика Паркера в професіоналах – 36 поєдинків. 33 перемоги (23 нокаути), 3 поразки.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.