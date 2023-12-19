Усик – Фьюри. Очередной экс-чемпион мира назвал своего фаворита боя

Бывший обладатель чемпионского пояса WBO Джозеф Паркер поделился соображениями по поводу грядущего поединка украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри за титут абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
"Усик является тяжелым соперником. Он много раз демонстрировал свои навыки в ринге против соперников. Они оба покажут свой лучший бокс, и пусть победит лучший, но я делаю ставку на Тайсона", – заявил Паркер.
31-летний новозеландец стремится вернуться в топ хевивейта. 23 декабря он сразится с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии. Статистика Паркера в профессионалах – 36 поединков. 33 победы (23 нокаута), 3 поражения.
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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