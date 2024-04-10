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Усик – Ф'юрі. Британський боксер здивував визнанням заслуг українця

Фото: Тайсон Ф'юрі (ліворуч) засипав похвалами майбутнього суперника (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Британець Тайсон Ф'юрі перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті нагородив компліментами українського боксера Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Циганський Король" запевнив, що прийдешній поєдинок не матиме особистісного виміру. Натомість він назвав бій "просто бізнесом" для обох боксерів. Ф'юрі заявив, що не ненавидить Усика та висловив українцю повагу.

"Як боксер він був абсолютом у важкій вазі, здобув кілька поясів у надважкій. Усі повинні враховувати та поважати ці досягнення. Хороший боксер, мій важкий виклик. Та я дуже впевнений у власних здібностях. І не треба називати його лайном тільки через поразку від мене", – розповів британець.

Ф'юрі пригадав, що після перемог над Кличком і Вайлдером преса фактично знищила їх. Тепер "Циганський Король" застеріг спортивну громадськість від негативних епітетів щодо Усика. "Він не лайно, він – абсолют у важкій вазі, об'єднаний чемпіон у надважкій", – резюмував британський боксер.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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