Усик – Фьюри. Британский боксер удивил признанием заслуг украинца

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Цыганский Король" заверил, что грядущий поединок не будет иметь личного измерения. Он назвал бой "просто бизнесом" для обоих боксеров. Фьюри заявил, что не ненавидит Усика и выразил украинцу уважение.

"Как боксер он был абсолютом в тяжелом весе, получил несколько поясов в сверхтяжелом. Все должны учитывать и уважать эти достижения. Хороший боксер, мой тяжелый вызов. Но я очень уверен в собственных способностях. И не надо называть его дерьмом только из-за поражения от меня", – рассказал британец.

Фьюри вспомнил, что после побед над Кличко и Уайлдером пресса фактически уничтожила их. Теперь "Цыганский Король" предостерег спортивную общественность от негативных эпитетов в отношении Усика. "Он не дерьмо, он – абсолют в тяжелом весе, объединенный чемпион в сверхтяжелом", – резюмировал британский боксер.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.