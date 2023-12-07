Усик – Ф'юрі. Британець взяв на себе несподівану місію

Британський боксер Тайсон Ф'юрі поклав на себе повноваження з оборони хевівейту від домінування українця Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Лише я стою на шляху повного домінування Усика в Європі. Він побив усіх хлопців-британців – Чісору, Беллью, Дюбуа, Джошуа. Тільки я залишився. Якщо Усик зможе побити мене, а я знаю, що йому це не вдасться, то вже не буде нікого, хто зміг би зупинити його абсолютне домінування", – запевнив Ф'юрі.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.