Усик – Фьюри. Британец взял на себя неожиданную миссию
Британский боксер Тайсон Фьюри возложил на себя полномочия по обороне хевивейта от доминирования украинца Александра Усика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
"Только я стою на пути полного доминирования Усика в Европе. Он избил всех ребят-британцев – Чисору, Беллью, Дюбуа, Джошуа. Только я остался. Если Усик сможет избить меня, а я знаю, что ему это не удастся, то уже не будет никого, кто бы смог остановить его абсолютное доминирование", – заверил Фьюри.
Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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