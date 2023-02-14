Усик – Ф'юрі. Британець отримав запасний варіант на випадок зриву об'єднавчого бою

"Циганський Король" може провести бій із Деонтеєм Вайлдером на "Вемблі". Екс-чемпіон світу за версією WBC нібито зробив поєдинок із чинним володарем пояса одним із двох пріоритетів.

Ф'юрі готовий знову вийти в ринг проти Вайлдера. Бій із американцем відбудеться, якщо британський боксер не домовиться про об'єднавчий поєдинок із Усиком. Їхні перемовини вкотре зайшли в глухий кут, тож "Циганський Король" нібито мав таємну розмову з командою Вайлдера.

Боксери вже тричі зустрічалися в ринзі. Перший бій завершився нічиєю, а в наступних двох нокаутом тріумфував Ф'юрі. На переможний шлях Вайлдер повернувся восени, здолавши фіна Хеленіуса в першому ж раунді.

Раніше представники Усика та Ф'юрі визначилися з новою базовою датою бою за абсолют. Об'єднавчий поєдинок між українським чемпіоном WBO, WBA, IBF, IBO та британцем може відбутися 29 квітня. Бажане місце проведення бою – Саудівська Аравія.