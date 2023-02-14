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Усик – Фьюри. Британец получил запасной вариант на случай срыва объединительного боя

Фото: Тайсон Фьюри готов в четвертый раз сразиться с Деонтеем Уайлдером (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорцив

Многострадальный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри снова под угрозой. Британский боксер подыскал альтернативный вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing News.

"Цыганский Король" может провести бой с Деонтеем Уайлдером на "Уэмбли". Экс-чемпион мира по версии WBC якобы сделал поединок с действующим обладателем пояса одним из двух приоритетов.

Фьюри готов снова выйти в ринг против Уайлдера. Бой с американцем состоится, если британский боксер не договорится об объединительном поединке с Усиком. Их переговоры в очередной раз зашли в тупик, так что "Цыганский Король" якобы имел тайный разговор с командой Уайлдера.

Боксеры уже трижды встречались в ринге. Первый бой завершился ничьей, а в последующих двух нокаутом триумфовал Фьюри. На победный путь Уайлдер вернулся осенью, одолев финна Хелениуса в первом же раунде.

Ранее представители Усика и Фьюри определились с новой базовой датой боя за абсолют. Объединительный поединок между украинским чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO и британцем может состояться 29 апреля. Желательное место проведения боя – Саудовская Аравия.

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Тайсон ФьюриБоксДеонтей Уайлдер