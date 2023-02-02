Усик – Ф'юрі. Команди важковаговиків обрали нову базову дату об'єднавчого бою
Оточення Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі продовжують перемовини щодо організації навесні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Про це заявив журналіст ESPN Майк Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.
Супербій українця та британця тепер планують наприкінці квітня. Локація поєдинку ще не визначена, але Усик вдало завершив перемовини з аравійськими інвесторами.
"Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик продовжують переговори щодо бою за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі, запланованого на 29 квітня. Усик закрив свою частину угоду зі саудитами, а тепер черга Ф'юрі. Якщо не вдасться, поєдинок прийме "Вемблі", – написав Коппінджер.
Бій Усик – Ф'юрі раніше планували на кінець лютого або початок березня. Потенційний поєдинок володаря чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO і чемпіона за версією WBC посунули в часі з фінансових міркувань. Команди обох боксерів вирішили зачекати на пропозиції з Близького Сходу.
Залучення аравійських інвесторів дозволить Усику та Ф'юрі розділити призовий фонд у пропорції 50/50. Якщо ж об'єднавчий бій відбудеться у британській столиці, то "Циганський Король" претендуватиме на левову частку виручки. Окрім того, він матиме більший відсоток від продажу медіаправ.
Tyson Fury and Oleksandr Usyk remain in talks for an undisputed heavyweight title fight being targeted for April 29, sources told ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 1, 2023
Usyk closed his side of the deal with the Saudis and now Fury must. If not, the fight could head to Wembley. Ramadan ends on April 21.
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