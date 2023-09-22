Усик – Ф'юрі. Британець отримав однозначний сигнал на об'єднавчий поєдинок
Чемпіон світу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі поклався на думку вболівальників у виборі наступного суперника. Пріоритетним кандидатом фанатів став українець Олександр Усик.
Результати оприлюднив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.
Британський боксер поцікавився загальною думкою щодо нового опонента в профі-ринзі. Голосу народу був недвозначним – шанувальники прагнуть бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Ф'юрі склав список із трьох претендентів на поєдинок із ним. Компанію чемпіону за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Усику склав колишній володар цих поясів Ентоні Джошуа та чемпіон UFC Джон Джонс. Український боксер посів перше місце в опитуванні зі солідним відривом (10,7 тисяч голосів).
Найменше ж уболівальники хотіли б побачити черговий бій Ф'юрі з представником змішаних єдиноборств. Вочевидь, це пов'язано з найближчим заходом за участі "Циганського Короля". 28 жовтня в аравійському Ер-Ріяді він вийде в ринг проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.
Раніше Ф'юрі вкотре анонсував завершення кар'єри в професіоналах. Британець нібито піде з боксу через брак мотивації. Оглядачі розцінили такий крок чемпіона, як спробу підвищити ставки в перемовинах із Усиком про бій за абсолют.
Tyson Fury getting a strong message from his fans in his next fight poll on Instagram today… pic.twitter.com/CpH7S6H1Js— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 21, 2023
До слова, українець Далакян проведе захист титулу в найлегшій вазі у японському Токіо.
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