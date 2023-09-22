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Усик – Фьюри. Британец получил однозначный сигнал на объединительный поединок

Пятница 22 сентября 2023 12:46
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Усик – Фьюри. Британец получил однозначный сигнал на объединительный поединок Фото: Тайсон Фьюри не сможет избежать встречи с Александром Усиком (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в хевивейте по версии WBC Тайсон Фьюри положился на мнение болельщиков в выборе следующего соперника. Приоритетным кандидатом фанатов стал украинец Александр Усик.

Результаты обнародовал журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

Британский боксер поинтересовался общим мнением о новом оппоненте в профи-ринге. Голос народа был недвусмысленным – поклонники желают боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Фьюри составил список трех претендентов на поединок с ним. Компанию чемпиону по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Усику составил бывший обладатель этих поясов Энтони Джошуа и чемпион UFC Джон Джонс. Украинский боксер занял первое место в опросе с солидным отрывом (10,7 тысячи голосов).

Меньше всего болельщики хотели бы увидеть очередное сражение Фьюри с представителем смешанных единоборств. Очевидно, это связано с ближайшим мероприятием с участием "Цыганского Короля". 28 октября в аравийском Эр-Рияде он выйдет в ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Ранее Фьюри в очередной раз анонсировал завершение карьеры в профессионалах. Британец якобы уйдет из бокса из-за нехватки мотивации. Обозреватели расценили такой шаг чемпиона как попытку повысить ставки в переговорах с Усиком о бое за абсолют.

К слову, украинец Далакян проведет защиту титула в самом легком весе в японском Токио.

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Александр Усик Бокс Тайсон Фьюри
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