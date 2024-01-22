Усик – Ф'юрі. Британець назвав найсильнішого суперника в кар'єрі

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

За лічені тижні до протистояння з Усиком "Циганський Король" назвав Деонтея Вайлдера найсильнішим суперником. Вони тричі зустрічалися в ринзі. Перший поєдинок закінчився нічиєю, а в двох наступних британський боксер переміг нокаутами.

"Моїм найгрізнішим суперником був Деонтей Вайлдер. Я тричі бився з цим хлопцем і щосекунди цих протистояння переді мною могла закритися завіса. У нього динаміт у кулаках. Якщо він вдарить, без різниці в першому чи дванадцятому раунді, то нокаутує тебе", – зізнався Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.