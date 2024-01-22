Усик – Фьюри. Британец назвал сильнейшего соперника в карьере

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

За считанные недели до противостояния с Усиком "Цыганский Король" назвал Деонтея Уайлдера сильнейшим соперником. Они трижды встречались в ринге. Первый поединок закончился ничьей, а в двух последующих британский боксер победил нокаутами.

"Моим самым грозным соперником был Деонтей Уайлдер. Я трижды сражался с этим парнем и в каждую секунду этих противостояний передо мной мог закрыться занавес. У него динамит в кулаках. Если он ударит, без разницы в первом или двенадцатом раунде, то нокаутирует тебя", – признался Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.