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Усик – Ф'юрі. Бій-реванш чемпіонів отримав остаточну дату

Фото: Олександр Усик із поясом абсолютного чемпіона світу (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик цьогоріч вдруге вийде в ринг проти британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X урядовця.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

"Ф'юрі vs Усик 2. Відновлення. 21.12.2024", – лаконічно анонсував другий бій чемпіонів організатор вечора Аль аш-Шейх.

Переможець нового поєдинку боксерів не носитиме титул абсолютного чемпіона світу. У червні Усик добровільно звільнив пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) на користь переможця прийдешнього бою британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Імовірно Усик або Ф'юрі в 2025 році зійдеться в рингу зі сильнішим.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Попередньо він був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король".

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британців Дюбуа та Джошуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс