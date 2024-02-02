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Усик – Ф'юрі. Битва чемпіонів "Вогняне кільце" отримала епічне промо: відео

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі битимуться 17 лютого (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті отримав промоційний ролик.

Відео опублікував очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter функціонера.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Промо поєдинку "Вогняне кільце" натхненне голівудськими вестернами, пеплумами та пригодницькими стрічками. "Ковбой" Олександр Усик верхи вирушив до міста іншого крутого хлопця – Тайсона Ф'юрі. Він якраз перебував у перукарні, коли суперник прибув з'ясувати взаємини.

Коли опоненти вже готові зійтися в бою, то декорації змінюються на добу Античності. Тепер Усик і Ф'юрі – гладіатори, які повинні битися на смерть задля втіхи патриціїв. Та далі головні герої опиняються у всесвіті корсарів за зразком "Піратів Карибського моря", а в кінцівці взагалі перетворюються на супергероїв.

 

 

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБоксСаудовская Аравия