Усик – Фьюри. Битва чемпионов "Огненное кольцо" получила эпичное промо: видео

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Промо поединка "Огненное кольцо" вдохновлено голливудскими вестернами, пеплумами и приключенческими лентами. "Ковбой" Александр Усик верхом отправился в город другого крутого парня – Тайсона Фьюри. Он как раз находился в парикмахерской, когда соперник прибыл выяснить отношения.

Когда оппоненты уже готовы сойтись в бою, то декорации меняются на эпоху Античности. Теперь Усик и Фьюри – гладиаторы, которые должны биться насмерть ради утехи патрициев. Но дальше главные герои оказываются во вселенной корсаров по образцу "Пиратов Карибского моря", а в концовке вообще превращаются в супергероев.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.