Усик – Ф'юрі. Битва чемпіонів отримала несподіваного транслятора в Україні

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Спортивна платформа DAZN буде офіційним транслятором битви чемпіонів у США та по всьому світу. Натомість у Сполученому Королівстві показ поєдинку запланований також на сервісах TNT Sports і Sky Sports. Усі платформи працюватимуть за принципом Pay-per-view – "плати за перегляд".

Доступ до ефіру DAZN коштуватиме 370 грн. Попередні поєдинки Усика на території України транслював сервіс MEGOGO. Проте, наразі вітчизняна платформа не анонсувала показ бою українського боксера проти Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.