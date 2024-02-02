Усик – Фьюри. Битва чемпионов получила неожиданного транслятора в Украине

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Спортивная платформа DAZN станет официальным транслятором битвы чемпионов в США и по всему миру. В свою очередь в Соединенном Королевстве показ поединка запланирован также на сервисах TNT Sports и Sky Sports. Все платформы будут работать по принципу Pay-per-view – "плати за просмотр".

Доступ к эфиру DAZN обойдется в 370 грн. Предыдущие поединки Усика на территории Украины транслировал сервис MEGOGO. Однако отечественная платформа не анонсировала показ боя украинского боксера против Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.