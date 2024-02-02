Усик – Фьюри. Битва чемпионов получила неожиданного транслятора в Украине

Украинские поклонники бокса узнали, кто покажет поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
Спортивная платформа DAZN станет официальным транслятором битвы чемпионов в США и по всему миру. В свою очередь в Соединенном Королевстве показ поединка запланирован также на сервисах TNT Sports и Sky Sports. Все платформы будут работать по принципу Pay-per-view – "плати за просмотр".
Доступ к эфиру DAZN обойдется в 370 грн. Предыдущие поединки Усика на территории Украины транслировал сервис MEGOGO. Однако отечественная платформа не анонсировала показ боя украинского боксера против Фьюри.
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.
Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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