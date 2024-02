Усик – Ф'юрі. Битва чемпіонів отримала несподіваного транслятора в Україні

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Спортивна платформа DAZN буде офіційним транслятором битви чемпіонів у США та по всьому світу. Натомість у Сполученому Королівстві показ поєдинку запланований також на сервісах TNT Sports і Sky Sports. Усі платформи працюватимуть за принципом Pay-per-view – "плати за перегляд".

Доступ до ефіру DAZN коштуватиме 370 грн. Попередні поєдинки Усика на території України транслював сервіс MEGOGO. Проте, наразі вітчизняна платформа не анонсувала показ бою українського боксера проти Ф'юрі.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk on Feb 17th will be shown live on TNT Sports PPV, DAZN PPV and Sky Sports PPV in the UK, with fans able to buy the fight through all three major boxing broadcasters - price TBC. It will be on DAZN PPV in the USA and worldwide.