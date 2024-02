Усик – Фьюри. Битва чемпионов получила неожиданного транслятора в Украине

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Спортивная платформа DAZN станет официальным транслятором битвы чемпионов в США и по всему миру. В свою очередь в Соединенном Королевстве показ поединка запланирован также на сервисах TNT Sports и Sky Sports. Все платформы будут работать по принципу Pay-per-view – "плати за просмотр".

Доступ к эфиру DAZN обойдется в 370 грн. Предыдущие поединки Усика на территории Украины транслировал сервис MEGOGO. Однако отечественная платформа не анонсировала показ боя украинского боксера против Фьюри.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk on Feb 17th will be shown live on TNT Sports PPV, DAZN PPV and Sky Sports PPV in the UK, with fans able to buy the fight through all three major boxing broadcasters - price TBC. It will be on DAZN PPV in the USA and worldwide.