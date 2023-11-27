UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Батько британця засумнівався в даті битви чемпіонів

Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели битву поглядів у Лондоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі вкотре опинився під загрозою зриву.

Про це заявив Джон Ф'юрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Ф'юрі-старший припустив, що поєдинок у заплановану дату може й не відбутися. Батько "Циганського Короля" висловив сумнів, що його син не встигне набрати кондиції до бою. Імовірне перенесення дати битви чемпіонів він назвав "виявом здорового глузду".

"17 лютого – дата, до якої вони повинні прагнути. Та на мою думку, Тайсон потрібно трохи більше часу, щоб привести до ладу себе та свою вагу. Зараз він пропускає більше ударів, ніж за всю свою кар'єру, тож це може її вкоротити. Це те, що нас турбує в цей момент", – розповів Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Холіфілд мав такий титул у 1990-1992 рр.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс