Усик – Ф'юрі. Батько британця засумнівався в даті битви чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Ф'юрі-старший припустив, що поєдинок у заплановану дату може й не відбутися. Батько "Циганського Короля" висловив сумнів, що його син не встигне набрати кондиції до бою. Імовірне перенесення дати битви чемпіонів він назвав "виявом здорового глузду".

"17 лютого – дата, до якої вони повинні прагнути. Та на мою думку, Тайсон потрібно трохи більше часу, щоб привести до ладу себе та свою вагу. Зараз він пропускає більше ударів, ніж за всю свою кар'єру, тож це може її вкоротити. Це те, що нас турбує в цей момент", – розповів Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Холіфілд мав такий титул у 1990-1992 рр.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.