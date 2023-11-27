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Усик – Фьюри. Отец британца усомнился в дате битвы чемпионов

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик провели битву взглядов в Лондоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри в очередной раз оказался под угрозой срыва.

Об этом заявил Джон Фьюри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Фьюри-старший допустил, что поединок в запланированную дату может и не состояться. Отец "Цыганского Короля" выразил сомнение, что его сын не успеет набрать кондиции к бою. Вероятный перенос даты битвы чемпионов он назвал "проявлением здравого смысла".

"17 февраля – дата, к которой они должны стремиться. Но по моему мнению, Тайсону нужно немного больше времени, чтобы привести в порядок себя и свой вес. Сейчас он пропускает больше ударов, чем за всю свою карьеру, так что это может ее укоротить. Это то, что нас беспокоит в этот момент", – рассказал Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Холифилда имел такой титул в 1990-1992 гг.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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