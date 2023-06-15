Усик – Ф'юрі. Батько британця висунув ультиматум для відновлення переговорів

Оточення "Циганського Короля" наполягатиме на записі українцем відео з вибаченнями перед Ф'юрі. Реакція чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF на ганебну вимогу британця наразі невідома.

"30% гонорару було занадто багато для Усика, але навіть так він міг заробити 17 млн доларів за бій на "Вемблі". Це підтверджує, що він боягус і брехун. Із Дюбуа він битиметься за копійки. Натомість Тайсон готовий битися з ким завгодно, якщо це вигідно з точки зору бізнесу", – розповів Ф'юрі-старший.

За його словами, бій Усик – Ф'юрі залишатиметься неможливим, допоки український боксер не зніме відео з вибаченням і "правдою" про зрив поєдинку. Джон Ф'юрі звинуватив команду чемпіона в публічній брехні. На думку батька "Циганського Короля", фінанси не були причиною зриву бою.

Раніше менеджер українця Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити британця. Тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу проти Дюбуа. Бій відбудеться цього літа.