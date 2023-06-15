Усик – Ф'юрі. Батько британця висунув ультиматум для відновлення переговорів

Шлях до об'єднавчого поєдинку в хевівейті за участі Тайсона Ф'юрі лежить через публічні вибачення українського чемпіона Олександра Усика.
Про це заявив Джон Ф'юрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.
Оточення "Циганського Короля" наполягатиме на записі українцем відео з вибаченнями перед Ф'юрі. Реакція чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF на ганебну вимогу британця наразі невідома.
"30% гонорару було занадто багато для Усика, але навіть так він міг заробити 17 млн доларів за бій на "Вемблі". Це підтверджує, що він боягус і брехун. Із Дюбуа він битиметься за копійки. Натомість Тайсон готовий битися з ким завгодно, якщо це вигідно з точки зору бізнесу", – розповів Ф'юрі-старший.
За його словами, бій Усик – Ф'юрі залишатиметься неможливим, допоки український боксер не зніме відео з вибаченням і "правдою" про зрив поєдинку. Джон Ф'юрі звинуватив команду чемпіона в публічній брехні. На думку батька "Циганського Короля", фінанси не були причиною зриву бою.
Раніше менеджер українця Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити британця. Тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу проти Дюбуа. Бій відбудеться цього літа.
До слова, промоутер Красюк анонсував поновлення перемовин із Ф'юрі незабаром.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.