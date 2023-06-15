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Усик – Фьюри. Отец британца выдвинул ультиматум для возобновления переговоров

Фото: Стартовал третий сезон саги о бое за абсолют (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Путь к объединительному поединку в хевивейте с участием Тайсона Фьюри лежит через публичные извинения украинского чемпиона Александра Усика.

Об этом заявил Джон Фьюри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.

Окружение "Цыганского Короля" будет настаивать на записи украинцем видео с извинениями перед Фьюри. Реакция чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF на позорное требование британца пока неизвестна.

"30% гонорара было слишком много для Усика, но даже так он мог заработать 17 млн долларов за бой на "Уэмбли". Это подтверждает, что он трус и лжец. С Дюбуа он будет драться за копейки. Тайсон готов биться с кем угодно, если это выгодно с точки зрения бизнеса", – рассказал Фьюри-старший.

По его словам, бой Усик – Фьюри будет оставаться невозможным, пока украинский боксер не снимет видео с извинением и "правдой" о срыве поединка. Джон Фьюри обвинил команду чемпиона в публичном вранье. По мнению отца "Цыганского Короля", финансы не являлись причиной срыва боя.

Ранее менеджер украинца Климас объявил о срыве поединка Усик – Фьюри из-за непомерных аппетитов британца. Теперь чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO будет готовиться к защите титула против Дюбуа. Бой состоится этим летом.

К слову, промоутер Красюк анонсировал возобновление переговоров с Фьюри в скором времени.

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