Усик – Ф'юрі 2. Коли відбудеться битва поглядів: повний розклад заходів перед реваншем

Організатори мегафайту в аравійському Ер-Ріяді визначилися з розкладом медіа-заходів, що передуватимуть поєдинку українця Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN.
Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі.
Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Офіційні заходи перед боєм розпочнуться у вівторок, 17 грудня.
Розклад медіа-заходів перед поєдинком Усик – Ф'юрі 2 (за київським часом):
Український чемпіон провів на профі-рингу 22 поєдинки. У них Усик лише перемагав, зокрема 14 разів нокаутом. Пояси WBA, WBO та IBF він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року. У травні 2024-го українець переміг чемпіона WBC Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. У червні українець добровільно відмовився від поясу IBF.
До зустрічі з Усиком непереможним був і Ф'юрі. Британець провів 36 поєдинків, 34 із яких завершив перемогами (24 нокаути). Натомість перший з трьої боїв проти американського боксера Деонтея Вайлдера британець звів унічию. Восени 2015-го він фактично завершив кар'єру іншої української ікони боксу – Володимира Кличка.
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