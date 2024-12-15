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Усик - Фьюри 2. Когда состоится битва взглядов: полное расписание мероприятий перед реваншем

Фото: До встречи Усика и Фьюри остались считанные дни (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы мегафайта в аравийском Эр-Рияде определились с расписанием медиа-мероприятий, которые будут предшествовать поединку украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN.

Бой Усик - Фьюри состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.

Победитель противостояния, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Официальные мероприятия перед боем начнутся во вторник, 17 декабря.

Расписание медиа-мероприятий перед поединком Усик - Фьюри 2 (по киевскому времени):

  • Вторник, 17 декабря, 19:00. Официальная церемония встречи Усика и Фьюри в Саудовской Аравии
  • Среда, 18 декабря, 18:00. Открытые тренировки Усика и Фьюри
  • Четверг, 19 декабря, 17:00. Начало последней перед реваншем пресс-конференции боксеров
  • Пятница, 20 декабря, 19:00. Официальная церемония взвешивания, которая традиционно завершится битвой взглядов
  • Суббота, 21 декабря, не ранее 24:00. Начало боя Усик - Фьюри

Послужной список Усика и Фьюри

Украинский чемпион провел на профи-ринге 22 поединка. В них Усик только побеждал, в том числе 14 раз нокаутом. Пояса WBA, WBO и IBF он получил после первой победы над Энтони Джошуа в сентябре 2021 года. В мае 2024-го украинец победил чемпиона WBC Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. В июне украинец добровольно отказался от пояса IBF.

До встречи с Усиком непобедимым был и Фьюри. Британец провел 36 поединков, 34 из которых завершил победами (24 нокаута). В то же время первый из трех боев против американского боксера Деонтея Уайлдера британец свел вничью. Осенью 2015-го он фактически завершил карьеру другой украинской иконы бокса - Владимира Кличко.

 

Ранее рассказали о гонорарах и других интересных финансовых деталях предстоящего боя Усик - Фьюри 2.

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