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Американка Майєр здобула боксерський титул у другому в кар'єрі дивізіоні: відео

Нью-Йорк, Субота 28 вересня 2024 11:59
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Американка Майєр здобула боксерський титул у другому в кар'єрі дивізіоні: відео Фото: Мікаела Майєр (ліворуч) перемогла в рідних стінах (toprank.com)
Автор: Антон Федорців

Американська боксерка Мікаела Майєр перемогла британку Сенді Раян у титульному бою за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Бійці зійшлися за чемпіонський пояс напівсередньої ваги, який контролювала Раян. Бій тривав усі 10 раундів.

Майєр спробувала вдруге вибороти титул у дивізіоні. Вона перемогла Раян за роздільним рішенням суддів. Один із рефері нарахував нічию (95:95), а двійко інших віддав перевагу американці (97:93, 96:94).

Відтепер Майєр – чемпіонка в напівсередній вазі за версією WBO. Раніше вона володіла низкою поясів у напівлегкій вазі. Натомість її співвітчизниця Джессіка Маккаскілл залишається чемпіонкою дивізіону з титулами WBA та IBO.

34-річна уродженка Лос-Анджелес Майєр дебютувала на профі-рингу в 2007 році. З тих пір вона провела 22 поєдинки, в яких здобула 20 перемог і зазнала двох поразок. Зокрема, в січні вона поступилася чемпіонці IBF в напівсередній вазі, британці Наташі Джонс.

До слова, раніше Дюбуа яскраво нокаутував Джошуа в битві за титул IBF.

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