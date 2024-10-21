Усик – Ф'юрі 2: екссуперник учасників реваншу очікує на сюрпризи, але знає хто переможе

Колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі впевнений, що Усик підготує для суперника чимало сюрпризів. І це у підсумку стане вирішальним фактором у суперництві.

"У реванші будуть зміни порівняно з першим поєдинком. Так, Ф'юрі стане іншим у другому бою, але й Усик теж зміниться. У нього є чим здивувати Тайсона. Згадайте хоча б другий бій Усика з Джошуа. Я ставлю на перемогу українця в реванші", – сказав британець.

Чісора добре зняє обох учасників поєдинку, який відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. Адже загалом провів проти них чотири боя.

Він тричі в кар'єрі бився проти Ф'юрі та тричі поступився. У липні 2011 року судді віддали перевагу Циганському королю одноголосним рішенням. У листопаді 2014-го Чісора відмовився продовжувати бій після десятого раунду. А в грудні 2022-го Ф'юрі переміг технічним нокаутом в десятому раунді й захистив титул WBC.

Усик зустрічався із Чісорою у жовтні 2020 року. Українець переміг за очками одноголосним рішенням суддів.

Хто такий Дерек Чісора

40-річний британський боксер-професіонал, який виступає у надважкій ваговій категорії. Був володарем декількох другорядних титулів, а також двічі претендентом на пояс WBC (у 2012 та 2022 роках).

Один із найкращих бійців 2010-х. З 2011 до 2022 року входив до першої десятки важковаговиків світу за рейтингом BoxRec. Провів велику кількість боїв із топовими суперниками. У деяких з яких, на думку експертів, переміг, незважаючи на рішення суддів не на його користь. Відомий своєю скандальною поведінкою, за що в 2012 році тимчасово був позбавлений боксерської ліцензії.

З українських боксерів, окрім Усика, бився з Віталієм Кличком. У 2012 році намагався відібрати в нього титул WBC, але поступився за очками одноголосним рішенням суддів.