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Усик – Фьюри 2: экс-соперник участников реванша ожидает сюрпризов, но знает кто победит

Фото: Дерек Чисора (instagram.com/derekwarchisora)
Автор: Андрей Костенко

Дерек Чисора, встречавшийся в ринге и с Александром Усиком, и с Тайсоном Фьюри, не сомневается в том, как закончится повторное сражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал Pro Boxing Fans.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе уверен, что Усик подготовит для соперника немало сюрпризов. И это в итоге станет решающим фактором в соперничестве.

"В реванше будут изменения по сравнению с первым поединком. Да, Фьюри станет другим во втором бою, но и Усик тоже изменится. У него есть чем удивить Тайсона. Вспомните хотя бы второе сражение Усика с Джошуа. Я ставлю на победу украинца в реванше ", – сказал британец.

Чисора хорошо сняет обоих участников поединка, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Ведь в общей сложности провел против них четыре боя.

Он трижды в карьере сражался против Фьюри и трижды уступил. В июле 2011 года судьи отдали предпочтение Цыганскому королю единогласным решением. В ноябре 2014-го Чисора отказался продолжать бой после десятого раунда. А в декабре 2022-го Фьюри победил техническим нокаутом в десятом раунде и защитил титул WBC.

Усик встречался с Чисорой в октябре 2020 года. Украинец победил по очкам единогласным решением судей.

Кто такой Дерек Чисора

40-летний британский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Был обладателем нескольких второстепенных титулов, а также дважды претендентом на пояс WBC (в 2012 и 2022 годах).

Один из лучших бойцов 2010-х. С 2011 по 2022 год входил в первую десятку тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec. Провел большое количество боев с топовыми соперниками. В некоторых из которых, по мнению экспертов, победил, несмотря на решение судей не в его пользу. Известен своим скандальным поведением, за что в 2012 году временно был лишен боксерской лицензии.

Из украинских боксеров, кроме Усика, сражался с Виталием Кличко. В 2012 году пытался отобрать у него титул WBC, но уступил по очкам единогласное решение судей.

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