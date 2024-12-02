Усик - Ф'юрі 2: де, коли і як дивитися бій в Україні

Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі називають головною боксерською подією року. Протистояння двох легенд вирішить, хто стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

РБК-Україна розповідає, коли, де і як в Україні можна буде дивитися довгоочікуваний бій.

Коли дивитися бій Усик - Ф'юрі 2

Протистояння заплановане на 21 грудня 2024 року. Орієнтовний початок боксерського вечора - близько 20:00 за київським часом (принаймні, так розпочиналися попередні вечори боксу в Саудівській Аравії).

Шоу розпочнеться з попередніх боїв андеркарду, які, до слова, також заслуговують на увагу, адже серед інших там братиме участь українець Сергій Богачук. Наш боксер зустрінеться з узбеком Ісраїлом Мадрімовим.

Однак Усик та Фʼюрі вийдуть в ринг не раніше, ніж опівночі - у ніч на 22 грудня.

Минулого разу гонг про старт першого раунду пролунав близько 01:40. Якщо бій триватиме знову усі 12 раундів, то він закінчиться орієнтовно об 02:35.

Олександр Усик в першому бою проти Тайсона Ф'юрі (фото: instagram.com/usykaa)

Як і де дивитися бій в Україні

У світі трансляцію поєдинку Усик - Ф’юрі 2 здійснюватимуть одразу кілька платформ. Зокрема, у Британії бій планується показати на DAZN Pay-Per-View, Sky Sports Box Office і TNT Sports Box Office (усі трансляції платні).

Наразі відомо, що в Україні подивитися бій точно можна буде на платформі DAZN. Для перегляду необхідно зареєструватися, оформити підписку на сервіс, вартість якої складає 370 грн на місяць, а потім ще й придбати PPV (плату за перегляд) за 824 грн.

Скриншот зі сторінки стрімінгового сервісу DAZN

Минулий бій між українцем і британцем офіційно транслював також медіасервіс MEGOGO. Подивитися його можна було у передплатах "Максимальна", "Легка", "Оптимальна" та "Спорт". Однак станом на 2 грудня не відомо, чи буде бій Усик - Ф'юрі транслюватися на MEGOGO. Хоча, за чутками, команда Усика домовляється, щоб поєдинок був і цього разу показаний на платформі.

Крім того, профільні видання (наприклад, "Суспільне Спорт") ймовірно будуть вести текстові онлайн-трансляції бою.

Де відбудеться бій Усик - Ф'юрі 2

Другий поєдинок між Усиком та Ф’юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Місце проведення - знову суперсучасна Kingdom Arena в Ер-Ріяді, яка вже стала ареною масштабних спортивних подій світового рівня.

До слова, на цій арені у травні проходив і попередній бій Усика та Ф’юрі, завдяки якому Олександр став чемпіоном за версіями WBC, WBA Super, WBO, IBO і The Ring.

На Kingdom Arena відбувалися також бої Фʼюрі - Нганну та Джошуа - Валлін у 2023 році, а також Джошуа – Нганну, які боксували 8 березня 2024-го.

А ще на цьому стадіоні домашні матчі проводить футбольний клуб "Аль-Хілаль".

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)