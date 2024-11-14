"Тренуюся на мексиканцях". Богачук розкрив деталі підготовки до поєдинку в Ер-Ріяді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український спорт .

Бій відбудеться 21 грудня в андеркарді поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Підготовку Богачук проводить у Мексиці.

"Перебуваємо в Мексиці. Проходимо тут тренувальний збір. Він триватиме чотири тижні. Потім летимо на тиждень в Лос-Анджелес, а далі вирушаємо в Саудівську Аравію. Там проведемо два тижні, ну і далі бій проти Мадрімова", – поділився планами боксер.

Богачук вважає майбутнього опонента одним з найкращих у своїй ваговій категорії. На його думку, боєць з Узбекистану був сильнішим у поєдинку з Теренсом Кроуфордом і судді несправедливо віддали перевагу американцю. Враховуючи це, команда українця серйозно поставилася до вибору спаринг-партнерів на тренувальний збір.

"Ми привезли з собою хлопців з мого залу, з Лос-Анджелесу, – розповів Богачук. – Це мексиканці з хорошим боксерським рекордом. Можу сказати, що це дуже цікаві спаринг-партнери".

Українець розуміє, що в майбутньому протистоянні фаворитом вважається його опонент. "Багато хто не вірить в мене. Але, у поєдинку проти Мадрімова я покажу, що мене не можна недооцінювати", – говорить він.

Незважаючи на те, що на кону бою Богачук – Мадрімов не стоятиме жодних титулів, його визначено, як другу за значимістю подію боксерського вечора "Усик – Ф'юрі". Всього ж в андеркарді відбудеться п'ять поєдинків.

Хто такий Сергій Богачук

29-річний уродженець Вінниці від початку професійної кар'єри у 2017 році провів 26 поєдинків, в яких здобув 24 перемоги (23 – достроково) та двічі поступився. Володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Богачук – найкращий український боксер у своїй ваговій категорії. Входить до світової топ-5 бійців супер-напівсередньої ваги за рейтингом BoxRec.