Усик – Джошуа. Украинский телеканал будет транслировать реванш в T2

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Общеукраинский телеканал "2+2" будет транслировать поединок в прямом эфире. Канал из группы "1+1 media" присоединился к другим трансляторам боя – платформе MEGOGO и региональным телеканалам "Суспильного".

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

Ранее "Радио Проминь" присоединилось к перечню трансляторов реванша. Второй канал общественного "Украинского радио" будет вести аудиотрансляцию боя совместно с региональными телеканалами "Суспильного".