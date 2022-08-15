UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Джошуа. Украинский телеканал будет транслировать реванш в T2

Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа на совместной пресс-конференции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Список украинских трансляторов второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа пополнился телеканалом "2+2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Общеукраинский телеканал "2+2" будет транслировать поединок в прямом эфире. Канал из группы "1+1 media" присоединился к другим трансляторам боя – платформе MEGOGO и региональным телеканалам "Суспильного".

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

Ранее "Радио Проминь" присоединилось к перечню трансляторов реванша. Второй канал общественного "Украинского радио" будет вести аудиотрансляцию боя совместно с региональными телеканалами "Суспильного".

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс