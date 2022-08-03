UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Джошуа. Украинский чемпион лично приобрел телеправа на реванш

Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бесплатная трансляция второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа на территории Украины стала возможна после благотворительного жеста украинского боксера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luckypunch.net.

Чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO лично выкупил права на реванш с британцем и передал их украинскому сервису MEGOGO. Подробностями соглашения поделился промоутер украинца Александр Красюк.

"Бесплатная трансляция – это подарок Александра Усика, потому что он за свой счет эти права получил, и безвозмездно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире", – рассказал менеджер.

Во время прямого эфира боя каждый сможет передать средства в Фонд Александра Усика с помощью QR-кода. Туда же будут попадут все спонсорские средства. После реванша украинский боксер будет публично отчитываться о полученных средствах и направления, на которые они будут использоваться.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионские пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет показан по интерактивному каналу "MEGOGO Гонг" и по региональным каналам "Суспильного". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.

К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс