Усик – Джошуа. Український чемпіон особисто придбав телеправа на реванш

Чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO особисто викупив права на реванш із британцем і передав їх українському сервісу MEGOGO. Подробицями угоди поділився промоутер українця Олександр Красюк.

"Безкоштовна трансляція – це подарунок Олександра Усика, тому що він за свій власний кошт ці права отримав, і безоплатно хоче передати всьому українському народу, аби цей поєдинок кожен зацікавлений українець міг спостерігати в прямому ефірі", – розповів менеджер.

Під час прямого ефіру бою кожен зможе передати кошти до Фонду Олександра Усика за допомогою QR-коду. Туди ж потраплять усі спонсорські кошти. Після реваншу український боксер публічно звітуватиме про отримані кошти та напрями, на які їх використають.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" і на регіональних каналах "Суспільного". Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.