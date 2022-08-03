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Усик – Джошуа. Український чемпіон особисто придбав телеправа на реванш

Фото: Олександр Усик із чемпіонськими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Безкоштовна трансляція другого бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа на території України стала можлива завдяки благодійному жесту українського боксера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Luckypunch.net.

Чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO особисто викупив права на реванш із британцем і передав їх українському сервісу MEGOGO. Подробицями угоди поділився промоутер українця Олександр Красюк.

"Безкоштовна трансляція – це подарунок Олександра Усика, тому що він за свій власний кошт ці права отримав, і безоплатно хоче передати всьому українському народу, аби цей поєдинок кожен зацікавлений українець міг спостерігати в прямому ефірі", – розповів менеджер.

Під час прямого ефіру бою кожен зможе передати кошти до Фонду Олександра Усика за допомогою QR-коду. Туди ж потраплять усі спонсорські кошти. Після реваншу український боксер публічно звітуватиме про отримані кошти та напрями, на які їх використають.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" і на регіональних каналах "Суспільного". Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс