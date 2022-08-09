UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Джошуа: прогноз на главный реванш года

Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа в первом бою (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Боксерский мир затаил дыхание в ожидании боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Саудовской Аравии 20 августа.

Каковы прогнозы букмекеров на реванш, подскажет РБК-Украина.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде. Начало поединка в 23:00 по Киеву. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Для специалистов авторитетной британской конторы William Hill украинец стал фаворитом противостояния. На его победу принимают ставки со скромным коэффициентом 1,57, а на претендента – с баллом 2,62.

На нечастый в боксе результат с ничьей выставили космический кэф 17,00. Любители острых ощущений могут заложиться на победу Усика в период с 4 по 6 раунд с коэффициентом 12,00.

Тем временем австрийцы из Bwin на победы Усика и Джошуа определили идентичные коэффициенты – 1,53 и 2,55 соответственно. Вероятность ничьей здесь оценили еще более фантастическим баллом 21,00.

Непатриотическая ставка с победой британца после того, как он окажется в нокдауне, увеличит выигрыш в 13 раз. Победа Усика по очкам решением большинства судей оценена тем же кэфом 13,00.

Ранее "Радио Проминь" присоединилось к перечню трансляторов реванша. Второй канал общественного "Украинского радио" будет вести аудиотрансляцию боя совместно с региональными телеканалами "Суспильного".

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикЭнтони Джошуабукмекер