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"Вкрали перемогу". Дюбуа планує оскаржити результати бою проти Усика

Неділя 27 серпня 2023 10:51
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"Вкрали перемогу". Дюбуа планує оскаржити результати бою проти Усика Фото: Олександр Усик й Даніель Дюбуа (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Команда Даніеля Дюбуа заявила про намір отримати бій-реванш з Олександром Усиком. Зокрема готові оскаржувати рішення арбітра, оскільки вважають, що перемогу "вкрали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Суспільне Спорт".

На початку п'ятого раунду, коли Дюбуа завдав удар Усику, українець упав на канвас. Рефері кваліфікував цей удар як нижче пояса, у зв'язку з чим бій було призупинено, щоб дати українською бійцю час на відновлення.

"Я не вважаю, що це удар нижче поясу. Я думаю, що наніс його за правилами і що у мене вкрали перемогу. Мене сьогодні пограбували, я ще повернуся", - сказав Дюбуа в ринзі.

Промоутер британця Френ Воррен також підтримав Дюбуа й відзначив, що судді не зняли бійцю жодних очків. Йому подобається Олександр Усик, однак суддівство було нібито "суто домашнім". Зокрема він додав, що команда оскаржуватиме рішення рефері щодо удару нижче поясу.

Варто додати, що проведення реваншу не було умовою, яку прописували у контракті.

Бій Усика проти Дюбуа

Український боксер Олександр Усик захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі у боксі після перемоги над Даніелем Дюбуа. Бій відбувся в польському Вроцлаві. Поєдинок було достроково завершено згідно з рішенням судді у дев'ятому раунді після другого нокдауну від Усика.

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