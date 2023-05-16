Усик – Дюбуа. WBA анонсувала промоутерські торги щодо бою українця

WBA сповістила команди обох боксерів про наступну стадію в організації очного бою. На 25 травня призначені промоутерські торги. Вони відбудуться в американському Г'юстоні.

Прийдешній аукціон розпочнеться з мінімальної суми для отримання прав на поєдинок. Вона склала 1 млн доларів. Від фінальної суми Усик за будь-якого результату бою отримає 75% призового фонду, Дюбуа ж – лише 25%. Раніше представники українця і британця не змогли узгодити контракт самостійно.

Британський боксер торік у статусі регулярного чемпіона став обов'язковим претендентом на поєдинок із володарем поясу WBA. Українець також контролює титули WBO, IBF, IBO та пояс культового видання The Ring. Свою колекцію Усик зібрав після двох боїв із іншим британцем – Ентоні Джошуа.

Бій Усик – Дюбуа з'явився у порядку денному після зриву перемовин про об'єднавчий поєдинок українця з Тайсоном Ф'юрі. "Циганський Король" постійно встановлював нові вимоги перед українським чемпіоном, тож Усик вийшов із переговорів.