RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Дюбуа. WBA анонсировала промоутерские торги по бою украинца

Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дату промоутерских торгов для потенциального поединка обладателя чемпионских поясов в хевивейте Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа назначила Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

WBA известила команды обоих боксеров о следующей стадии в организации очного боя. На 25 мая назначены промоутерские торги. Они состоятся в американском Хьюстоне.

Грядущий аукцион начнется с минимальной суммы для получения прав на поединок. Она составила 1 млн долларов. От финальной суммы Усик при любом исходе боя получит 75% призового фонда, Дюбуа же – всего 25%. Ранее представители украинца и британца не смогли согласовать контракт самостоятельно.

Британский боксер в прошлом году в статусе регулярного чемпиона стал обязательным претендентом на поединок с обладателем пояса WBA. Украинец также контролирует титулы WBO, IBF, IBO и пояс культового издания The Ring. Свою коллекцию Усик собрал после двух сражений с другим британцем – Энтони Джошуа.

Бой Усик – Дюбуа появился на повестке дня после срыва переговоров об объединительном поединке украинца с Тайсоном Фьюри. "Цыганский Король" постоянно устанавливал новые требования перед украинским чемпионом, поэтому Усик вышел из переговоров.

К слову, ранее собрали сведения о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БоксАлександр Усик