UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Дюбуа. Українець і британець влаштували битву поглядів: відео

Фото: Олександр Усик і Даніель Дюбуа (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Промоція бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа розпочалася зі спільної прес-конференції боксерів і традиційної битви поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BT Sport Boxing.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня. Прийме поєдинок польський Вроцлав. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena.

Чемпіон за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери поспілкувалися з пресою і попозували для фотографів у рамках підготовки до бою. Битва поглядів завершилася перемогою українця.

Фінальна дата та місце проведення поєдинку були визначені минулого тижня. Компанія K2 Promotions виграла торги на проведення бою у травні. Команда Усика відтоді взялася організовувати поєдинок у Польщі. Першою базовою датою було 12 серпня, але плани зазнали змін.

Дюбуа – 25-річний професіонал із Грінвіча. На топ-рівні він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джойса в 2020 році.

До слова, раніше МОК остаточно позбавила Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикБокс