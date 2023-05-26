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Усик – Дюбуа. Торги визначили організатора, дату та місце проведення бою

Фото: Олександр Усик захищатиме титул WBA 12 серпня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між українцем Олександром Усиком і британським боксером Даніелем Дюбуа набув реальних обрисів. Компанія K2 Promotions виграла торги на проведення бою.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram менеджера.

Команда чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF виграла промоутерські торги в американському Г'юстоні. Тепер Красюк із колегами взявся організовувати бій у Польщі.

"Ми виграли промоутерські торги. Зараз ми працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня", – зазначив промоутер Усика.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала поєдинок українця проти Дюбуа ще взимку. Однак, сторони ніяк не могли дійти згоди щодо організаційних моментів. Як наслідок, довелося відправити команди обох боксерів на аукціон.

За даними BoxingScene, K2 Promotions перемогла в торгах, запропонувавши 8,057 млн доларів. Єдиним конкурентом української компанії була Queensberry Promotions культового посередника Френка Воррена. Британці готові були віддати трохи більше 5,6 млн "зелених".

Призовий фонд поєдинку розділять у пропорції 75/25 на користь чемпіон. Отже, Усик заробить за бій орієнтовно 6 млн доларів. Дюбуа хоч і отримає 2 млн із хвостиком, але ця сума буде найвищим гонораром у кар'єрі "Динаміта".

До слова, раніше екс-чемпіон WBC Вайлдер кинув виклик Усику на випадок зриву бою проти Дюбуа.

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