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Екс-чемпіон WBC обізвав Усика боягузом: він прагне бою з українцем

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Четвер 25 травня 2023 11:35
Екс-чемпіон WBC обізвав Усика боягузом: він прагне бою з українцем Фото: Деонтей Вайлдер прагне повернути звання чемпіона (facebook.com/bronzebomber)
Автор: Антон Федорців

Можливий кандидат у наступні суперники Олександра Усика американець Деонтей Вайлдер розпочав словесну битву з українським боксером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESNEWS.

37-річний боксер зі США оцінив імовірність проведення поєдинку з чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBO та IBF. Американець входить до кола кандидатів на бій із українцем.

"Я обома руками за цей бій, але він трохи побоюється. Навіть дуже боїться. Я давно в цьому ділі, тому в курсі справ. У будь-який момент я готовий прийняти цей бій будь-де", – заявив Вайлдер.

За словами американця, який колись 5 років контролював пояс WBC, він не ставитиме захмарних умов у стилі Тайсона Ф'юрі. На його думку, боксери повинні допомагати один одному "заробляти на хліб". Вайлдер закликав Усика та інших боксерів не вішати на себе завищені "цінники".

Проведення бою Усик – Вайлдер з'явиться в порядку денному в разі відмови британця Дюбуа від поєдинку з українцем. WBA раніше вирішила підстрахуватися та зробила американського боксера запасним варіантом для українця. Захист Усиком титулу повинен відбутися влітку.

Вайлдер розпочав виступи в професіоналах у 2008 році. З тих пір він провів 46 поєдинків, у яких здобув 43 перемоги (42 – нокаутом). У 2015-2020 рр. американець володів титулом WBC, але втратив пояс у трилогії з Тайсоном Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали відомості про бій Усик і Дюбуа в спеціальній підбірці.

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