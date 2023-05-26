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Усик – Дюбуа. Торги определили организатора, дату и место проведения боя

Фото: Александр Усик будет защищать титул WBA 12 августа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между украинцем Александром Усиком и британским боксером Даниелем Дюбуа приобрел реальные очертания. Компания K2 Promotions выиграла торги по проведению боя.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram менеджера.

Команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF выиграла промоутерские торги в американском Хьюстоне. Теперь Красюк с коллегами принялся организовывать бой в Польше.

"Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести бой в польском Вроцлаве 12 августа", – отметил промоутер Усика.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала поединок украинского против Дюбуа еще зимой. Однако стороны никак не могли прийти к согласию относительно организационных моментов. В результате пришлось отправить команды обоих боксеров на аукцион.

По данным BoxingScene, K2 Promotions победила в торгах, предложив 8,057 млн долларов. Единственным конкурентом украинской компании была Queensberry Promotions культового посредника Фрэнка Уоррена. Британцы готовы были отдать чуть больше 5,6 млн "зеленых".

Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой ориентировочно 6 млн долларов. Дюбуа хоть и получит 2 млн с хвостиком, но эта сумма будет самым высоким гонораром в карьере "Динамита".

К слову, ранее экс-чемпион WBC Уайлдер бросил вызов Усику на случай срыва боя против Дюбуа.

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Александр УсикБокс