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Усик – Дюбуа. Топ-поєдинок у хевівейті отримав транслятора в Україні

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Вроцлав, Середа 02 серпня 2023 10:04
Усик – Дюбуа. Топ-поєдинок у хевівейті отримав транслятора в Україні Фото: Олександр Усик і Даніель Дюбуа зійдуться в бою у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Українські вболівальники цього літа зможуть переглянути боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "MEGOGO Спорт Україна" у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Ексклюзивним транслятором бою в Україні та Польщі став медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Окрім бою Усика та Дюбуа, платформа транслюватиме і поєдинки в андеркарді вечора боксу. Там у ринг вийдуть українці Берінчик, Митрофанов, Соломенніков, Харциз та інші. Разом із K2 Promotions медіасервіс MEGOGO запланував виїзну студію.

Український боксер – чинний володар чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring. Натомість британець став обов'язковим претендентом на титул Усесвітньої боксерської асоціації. Торік він захистив звання регулярного чемпіона WBA, здолавши нокаутом південноафриканця Лерену.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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